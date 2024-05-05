Историки Тринити-колледжа в ирландском Дублине сумели расшифровать древний ассирийский «ребус». Они выяснили, что на фресках, которые были обнаружены 2700-летнем храме в Ираке, зашифровано имя царя Саргона II. Таким образом он хотел достичь бессмертия, рассказали ученые.

На фресках, найденных в конце прошлого столетия в Хорсабаде, были изображены орел, плуг, смоковница, бык и лев. Ученые сразу предположили, что если правильно разместить эти изображения, то можно прочитать имя царя Саргона II, правившего в городе (тогда он назывался Дур-Шаррукин) в 721–704 годах до нашей эры.

Однако споры по этому поводу продолжались. Утихли они только после того, как ученые поняли, что последовательность изображений – это лишь часть разгадки древнего «ребуса».

Выяснилось, что фрески изображали созвездия, причем смоковница соответствовала несуществующему сегодня созвездию Челюсти. Название дерева на ассирийском звучит как «ишу» или «ису». Это слова переводится как «челюсть».

С остальными созвездиями все гораздо проще. Плуг означает Большую Медведицу, Лев и Орел соответствуют своим изображениям в небе, а бык – это Телец. Таким образом имя царя Саргона II хотели увековечить не только на земле, но и на небесах, что должно было означать для него вечную жизнь.