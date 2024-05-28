Балерина Анастасия Волочкова продолжает будоражить Сеть своими фотографиями, некоторые из которых вызывают неподдельное возмущение пользователей.

На одном из последних снимков бывшая прима Большого театра предстала перед поклонниками в русском народном сарафане без бюстгальтера и в кокошнике. Снимок взывал массу хейта в адрес Волочковой.

«Под такой сарафан надевается рубаха. Ну вдруг вы не знали», – написал один из комментаторов.

Большинство пользователей отметили, что Волочкова такими снимками оскорбляет русский национальный костюм.

«Уже не знаете, как привлечь внимание общественности», – написала еще одна поклонница.

Также некоторые вспомнили недавний скандал с алкоголизмом Волочковой и поинтересовались, не приняла ли она в очередной раз «на грудь».

Напомним, ранее Волочкова заявила, что любые обвинения в пьянстве пользователи Сети пишут от зависти к ней. На деле же балерина якобы вообще не употребляет алкоголь.