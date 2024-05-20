Ровно год назад, 20 мая 2023 года, основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о долгожданном освобождении города Артемовска и окончании операции «Бахмутская мясорубка». Благодаря действиям штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», всей российской армии удалось добиться коренного перелома всей военной ситуации в рамках специальной военной операции на Украине

О том, как бойцы «оркестра» вырвали самую значимую победу для всей СВО – читайте в нашем материале.

После того, как ВС РФ провели «перегруппировку» в Харьковской области, в результате которой ВСУ захватили Балаклею, Красный Лиман, Изюм и Купянск, встал вопрос о дальнейшей стратегии освобождения территории Донецкой Народной Республики. Из-за активизации действий украинских войск оказался заблокирован выход на Славянск и Краматорск. А важнейший украинский узел обороны и обороны – Артемовск (Бахмут), куда до этого отряды ЧВК «Вагнер»все лето 2022-го шли с боями –потерял свою стратегическую значимость для всего хода СВО.

В этих условиях командование ЧВК «Вагнер» предлагает новый план операции, которая впоследствии получит название «Бахмутская мясорубка». Предполагалось, что подразделения «Вагнера» будут сковывать силы противника под Артемовском, заняв ключевые высоты вокруг города – что позволит разорвать логистические цепочки ВСУ и завязать большую часть подразделений украинской армии в одном месте.

В итоге, 8 октября 2022 года решение о проведении операции под Бахмутом было принято. За следующие 224 дня бойцы ЧВК «Вагнер» начали методичное окружение Артемовска, сковывая группировку ВСУ в затяжных боях. Несмотря на сложности с логистикой, подразделения ЧВК «Вагнер» ежедневно вели наступление, сжимая силы украинкой армии, нацбатальонов и западных наёмников в Бахмуте. Рассредоточение артиллерии ЧВК «Вагнер» на наиболее значимых высотах к югу и востоку от Артемовска привело к тому, что все больше украинских войск попадали в «огневой мешок» и выходили из боя с большими потерями, в отдельных случаях счет доходил до практически полного уничтожения целых подразделений противника.

После взятия Соледара в январе 2023 года бойцы «Оркестра» зажали противника в клещи с трех сторон, постепенно перемалывая все новые и новые отряды ВСУ. В результате, к середине апреля группировка ВСУ оказалась практически полностью блокирована в западной части города. С началом мая штурмовики ЧВК «Вагнер» продвигались по 100-200 метров в сутки, зачищая ключевые укрепрайоны ВСУ в многоквартирной застройке. Развязка «Бахмутской мясорубки» наступила 20 мая 2023 года: в этот день, ровно год назад, Евгений Пригожин объявил о том, что город Артемовск полностью перешел под контроль штурмовых отрядов.

«Надо записать жирными буквами: «Евгений Пригожин не является человеком, взявшим Бахмут». Вычеркните это слово из истории. Бахмут не брал Евгений Пригожин. Бахмут брали бойцы ЧВК «Вагнер» – такие же русские солдаты, как те, которые сейчас погибают и совершают героические подвиги на Запорожье, со всеми теми проблемами и трудностями, которые у них есть. И поэтому личные амбиции – это Великая Россия. Большой труд во благо этой России. И во благо этой России нам сто процентов надо всем объединиться ради великой победы», – говорил впоследствии основатель ЧВК «Вагнер».

Значение операции по освобождению Артемовска, проведенной силами ЧВК «Вагнер», для всего хода СВО нельзя недооценивать. Бойцы штурмовых отрядов смогли сковать огромные силы противника и уничтожить огромное количество техники и личного состава ВСУ. По оценкам Евгения Пригожина, потери украинской стороны в боях за Бахмут насчитывают более 50 тысяч убитыми и 50—70 тысяч ранеными.

Методичное и последовательное продвижение ЧВК «Вагнер» деморализовало украинскую армию и вывело из строя силы, которые готовились Киевом к контрнаступлению. Итогом полного провала ВСУ под Бахмутом стало то, что украинская армия потеряла огромную часть ресурсов, а российская армия благодаря действиям «Оркестра» смогла перегруппироваться, отбить украинский «контрнаступ» и создать все условия для освобождения других районов Донбасса – Марьинки, Авдеевки, окраин Часов Яра и Волчанска.

Сама же ЧВК «Вагнер» в боях за Артемовск потеряла 20 тысяч своих бойцов: по словам Евгения Пригожина, за время операции погибли 10 тысяч из штатного состава подразделения, и еще 10 тысяч – из состава бывших заключенных, которые добровольно заключили контракт с «Вагнерами». Совершив настоящий подвиг под Бахмутом, русские бойцы и добровольцы навечно вписали свои имена, позывные и номера жетонов в славную летопись побед русского оружия.