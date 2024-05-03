Жители европейской части России, а также Украины стали свидетелями загадочного свечения, возникшего в небе поздним вечером 2-го мая. Научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал о причинах необычного свечения в небе.

По словам астронома, жители европейской части Российской Федерации и других стран начали сообщать в социальных сетях о перемещающемся в небе «загадочном облаке газа». В действительности же небесное свечение было вызвано пролетом третьей ступени ракеты Falcon 9 американской компании Space X. Ракета компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, стартовала с космодрома Ванденберг, расположенного в штате Калифорния.

Жители Крыма наблюдали пролет американской космической ракеты в районе 23:00 по московскому времени 2-го мая. Также о свечении в небе сообщения приходили от жителей Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областей.