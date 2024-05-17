Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, сражающейся со страшным онкологическим заболеванием, заявила о своих планах прилететь в Москву в конце мая. Модель планирует провести время со своей больной матерью.

Анна Заворотнюк редко раскрывает подробности состояния своей звездной матери, однако неоднократно заявляла своим хейтерам, критикующим ее активную личную жизнь, что ее мама не хотела бы, чтобы она проводила все свое время у ее больничной койки. Девушка отмечала, что Анастасии обеспечивается весь необходимый уход специалистами, знающими свое дело.

Несмотря на всю критику Анна ведет активный образ жизни, проводит время с друзьями, путешествует и всем этим делится со своими многочисленными поклонниками.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в 2019 году. По имеющейся информации, у актрисы серьезное онкологическое заболевание – опухоль головного мозга. Она регулярно проходит курс лечения, но сообщений об улучшении ее здоровья, к сожалению, нет.