Российская актриса Анна Михалкова вновь решила публично поздравлять своих детей с днем рождения. Накануне свой день рождения отметил ее старший сын – Андрей. Знаменитость решила трогательно поздравить своего наследника с именинами.

«Ты как-то сказал, что взял от нас с папой самое «худшее»: критический разум и сопереживание всему… Но ведь только так рождается истина. Любые большие смыслы и идеи всегда амбивалентны», – написала знаменитость.

Актриса также отметила, что ее сын родился сразу «взрослым» человеком. У него были заложены правильные ценности самой природой. А подростковый период был больше похож на «кризис среднего возраста».

Михалкова пожелала Андрею, чтобы в его жизни все складывалось наилучшим образом, чтобы его окружали люди, с которыми ему будет интересно общаться. Также она написала, что ее родительская любовь к нему никогда не иссякнет, «хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».