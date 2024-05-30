Известная телеведущая Анфиса Чехова иронично прокомментировала фотографию экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони, появившейся на красной дорожке в Каннах. Ведущая подчеркнула, что у блогера очень грустный взгляд, поэтому в шуточной форме заявила, что ее удерживают в Каннах насильно.

«Такой грустный взгляд. Вика, мигни, если они тебя удерживают в Каннах насильно», – написала Чехова.

Ранее Виктория Боня похвасталась в соцсетях, что знаменитая на весть мир супермодель Белла Хадид сделала ей комплимент. На красной дорожке Каннского кинофестиваля Вике посчастливилось повстречать знаменитую американку. Блогер выложила соответствующее видео на своей страничке в соцсети.

Когда Белла Хадит проходила по красной дорожке, то Боня сделала ей комплимент. На это модель ответила также комплиментом, сказав, что Виктория прекрасна.

«You are beautiful», – прозвучало из уст знаменитой супермодели.