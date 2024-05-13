Анастасия Волочкова продолжает скандалить с хейтерами, обвиняющими ее в увлечении алкоголем. По словам балерины, она вообще не пьет.

Она заявила, что единственной ее «зависимостью» является балет. Знаменитость живет на сцене, а хейтеры постоянно следят за ее жизнью, так как она им интереснее своей.

«Хорошо, что-то про меня написали — этиловый спирт или что-то еще. Мои золотые, займитесь своей жизнью. Вы моей жизнью живете, знаете почему? Потому что моя интересна», — заявила бывшая прима Большого театра.

Также она отметила, что для смелых высказываний совсем не обязательно употреблять спиртное, однако понимают это далеко не все. Поэтому гораздо проще говорить, что если кто-то озвучивает правду, значит он пьян.