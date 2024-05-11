Американский исследователь, путешественник и писатель Дэн Бюттнер на протяжении нескольких десятилетий занимается анализом питания людей-долгожителей. На основе своих исследований Бюттнер смог сделать вывод, что черная фасоль и грецкие орехи являются очень важными продуктами в рационе. Результаты исследований американского ученого приводит британское издание Daily Mail.

Как отметил специалист, оба продукта содержат большое количество белка и клетчатки, способной снижать воспалительные реакции в кишечнике. А белок отлично насыщает организм, тем самым уменьшаются риски развития ожирения, приводящего к ряду других заболеваний.

Кроме того, в грецких орехах присутствуют омега-3 жирные кислоты и линолевая кислота. Именно они способны уменьшать риски заболевания сердечно-сосудистой системы.

Бюттнер рекомендует ежедневно съедать чашку черной фасоли и горстку грецких орехов. По его словам, иные виды бобов также полезны для здоровья, но все же именно в черной фасоли и грецких орехах содержится большое количество всех вышеперечисленных веществ.