Решение заменить Марию Ильюхину на Катю Орлову в спин-офе «Ворониных было принято создателями сериала, рассказала актриса Екатерина Волкова. Она добавила, что целью авторов и телеканала является успех нового проекта и поэтому они пересмотрели актерский состав.

Авторы сериала, подбирая актеров на роли персонажей – детей Ворониных, ориентируются на собственные ощущения и внутренние критерии. Когда-то это принесло сериалу успех, поэтому что-то менять было бы неправильно, считает исполнительница главной роли.

Мария Ильюхина ранее заявила, что пробы действительно были, однако ей прислали одну сцену, а затем пришлось играть совсем другую. Также актриса возмутилась «предательством» создателей сериала, так как он уже год находился в производстве, а уже после этого провели пробы.