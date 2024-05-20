Актриса Екатерина Шпица пожаловалась на неприятную ситуацию, произошедшую с ней в такси.

После выступления в МХТ им. Чехова артистка возвращалась домой с большой охапкой подаренных ей цветов, которые водитель сразу предложил отправить в багажник. Он не хотел намочить сидения, но Шпица не согласилась.

«Я бережно отношусь к подаренным цветам, тем более, что среди них был один хрупкий букет из пионов. Не хотелось класть их в багажник», — пояснила она.

В результате заднее сиденье все же намокло. И хотя актриса извинилась и даже саму убрала несколько лепестков, водитель все же остался недоволен.

Он не попрощался с артисткой, а также снизил ее рейтинг в приложении вызова такси с 4,99 до 4,92, что несколько подпортило настроение после удачного выступления.