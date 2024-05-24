Британская 31-летняя актриса и модель Кара Делевинь появилась на мероприятии торговой марки APM Monaco в наряде с вырезом, демонстрирующим обнаженную грудь.

Таблоид Daily Mail уточнил, что мероприятие проходило во французских Каннах, в ресторане Baoli. Британская модель привлекла к себе внимание присутствующих пиджаком с глубоким декольте, практически полностью обнажающим грудь.

Также на Каре были прямые брюки и босоножки на высоком каблуке. Распущенные волосы актриса уложила на одну сторону, а также использовала коричневый макияж. В качестве украшений использовались достаточно массивные браслеты из золота, серьги и колье.

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