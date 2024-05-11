Звезда российского кинематографа Александр Петров перед походом в театр сфотографировался со своей супругой Викторией и выложил в Сеть трогательное фото.

Актер надел для выхода белую рубашку и джинсы традиционного синего цвета. Его жена позировала в черном платье, открывающем плечи, лоферах и белых гольфах.

Александр довольно редко радует своих поклонников совместными фотографиями с супругой. Однако в этот раз он опубликовал снимок в социальных сетях. На нем Виктория нежно прижимается к мужу, который одной рукой обнимает ее, а другой держит телефон.

Петров женился на Виктории после прекращения отношений со Стасей Милославской. Она неоднократно заявляла о желании выйти замуж за Александра, однако пара все же распалась. Сейчас Милославская говорит, что ни о чем не жалеет и радуется новым отношениям.