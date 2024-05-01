Заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Юрий Бузиашвили рассказал, что многие соотечественники часто критикуют отечественную медицину. Однако, обосновавшись на Западе, некоторые россияне в итоге признаются, что в нашей стране медицина более удобна и доступна.

В качестве примера Бузиашвили привел смерть эмигрировавшего за границу советского писателя и журналиста Сергея Довлатова, который скончался в машине скорой помощи в США. А причиной оказалось, что его отказались принять в одной из американских клиник из-за отсутствия страховки. А дорогу к муниципальной он уже не перенес и скончался.

Академик подчеркнул, что в США очень важен вид страхового свидетельства. Если у человека нет страховки, покрывающей необходимую сумму, то ему смогут оказать лишь экстренную помощь. В России каждый пациент по полису ОМС может в кратчайшее время получить всю необходимую медпомощь.