Известная в Казани певица Айсылу Чижевская-Мингалим в 2023 году вышла замуж за своего приемного сына – 23-летнего Даниила. Женщина познакомилась с парнем, когда он был еще ребенком. Айсылу работала преподавателем в детском доме и заметила талантливого мальчика. Впоследствии он стал ее воспитанником, как заявляет сама артистка.

По словам Айсылу, она помогала развивать вокальные данные Даниила. Вместе они ездили на различные конкурсы. Мальчик даже спел вместе с Филиппом Киркоровым в финале шоу «Ты супер!». Однако, как ему исполнилось 18 лет, он покинул дом Айсылу и уехал в Сочи, якобы для дальнейшей учебы. Когда Даниил вернулся, то связал себя узами брака с Айсылу.

Недавно Айсылу открыто заявила, что подала на развод. По словам женщины, причиной этого является то, что ее супруг «продает себя» в Интернете.