Известная британская ведущая Аманда Холден впечатлила своих поклонников во время полуфинала телепроекта Britain’s Got Talent. Знаменитость вышла на сцену в золотисто-кремовом платье в пол с «мокрым» эффектом.

Наряд ведущей имел достаточно глубокий вырез в зоне декольте, а его ткань собралась складками, облегая тело таким образом, что складывалось впечатление, будто она мокрая. Особый эффект добавляла открытая спина и длинный шлейф. Бретели изделия были выполнены из золотистых цепей и объемных камней. Знаменитость дополнила образ массивными браслетами, имитирующими натуральные камни.

Аманда сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах. Волосы знаменитости были уложены также с использованием «мокрого эффекта».

Ранее Аманда Холден появилась на публике в очень пикантном образе. Ведущая выбрала для выхода серы костюм, однако было отчетливо видно, что она не надела под него нижнее белье. Папарацци удалось сфотографировать знаменитость в этом откровенном виде.