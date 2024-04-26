Популярная российская актриса Ольга Дибцева рассказала в своем личном блоге, что была вынуждена обратиться за помощью к детскому психологу ради своей четырехлетней дочери, которая сильно переживает из-за развода родителей.

По словам актрисы, чтобы ее четырехлетняя дочь смогла спокойно справиться с переживаниями из-за развода родителей, она решила нанять детского психолога. Дибцева также поделилась с фанатами личными переживаниями, поскольку детский психолог назначил личную встречу и самой артистке.

«Сегодня вызвали меня, жду прием…Волнительно», – написала в личном блоге артистка.

Напомним, что Ольга Бицева рассталась со своим мужем Романом Бочаровым в 2022 году. По ее словам, отсутствие любви между ней и супругом привели к разводу. Однако бывшей паре удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка, поэтому они расстались без скандалов и процедуры раздела имущества.