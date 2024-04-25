Известный российский режиссер Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин), создатель популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился с журналистами издания «Коммерсантъ» информацией, что проект создавался с расчетом на аудиторию 45+. По словам кинематографиста, «герои сериала оказались симпатичны вне исторических фантиков», поэтому сериал обрел популярность среди молодого поколения. Однако Крыжовников признался, что реакция молодежи на сериал скорее встревожила его, нежели обрадовала.

«С маркетологической точки зрения — мы рассказывали им о их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус “ЛиАЗ” звенел так, как он должен звенеть», – признался режиссер.

Крыжовников подчеркнул, что изначально ему не совсем было ясно, почему «Слово пацана» стало так популярно среди молодой аудитории. Он рассказал, что успех проекта стал очевиден уже после третьей-четвертой серии. Но он напугал его, так как режиссер переживал, что события в фильме молодая аудитория может соотнести с собственной жизнью.