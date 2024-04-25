Жительница Краснодара родила дочь на 51-м году жизни, а через неделю стала бабушкой, потому что у ее старшего сына появился первенец.

Россиянка Светлана Халимова попала в Книгу рекордов России как мать, которая родила детей с самым большим перерывом – 34 года, 4 месяца, 23 дня. Сына Светлана родила в 16. Первого мужа она потеряла. Вышла замуж повторно за мужчину, который младше ее на двадцать лет. Она лишь мечтала подарить супругу ребенка.

В прошлом году Светлана родила здоровую дочку Ясмин. Старший сын был без ума от счастья. Сразу примчался в роддом и не мог поверить, что у него теперь есть сестра, призналась Светлана. Врачи ее запугивали, раньше положили в роддом, боялись, что произойдет что-то плохое. Но всё сложилось благополучно, сообщила рекордсменка.