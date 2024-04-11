Зендая рассказала, что решила провести побольше времени с двумя актерами, которые стали ее партнерами по фильму «Претенденты». Так актриса пыталась узнать больше о мужчинах, чтобы комфортнее чувствовать себя во время постельных сцен с каждым из них, пишет THR.

Зендая призналась, что поинтересовалась у партнеров – Майка Фаста и Джоша О’Коннора – что все трое могут сделать для того, чтобы во время постельных сцен чувствовать непринужденность. Решено было больше времени проводить вместе. Зендая много гуляла с Майком и Джошом. Они играли в теннис и «репетировали». В результате они очень сблизились, пропала скованность, стало хорошо в обществе друг друга.

Зендая рассказала о координаторе, который «фантастически» курировал интимные сцены. Он давал много советов, помогал почувствовать себя в безопасности, призналась актриса.

Майк Файст подтвердил слова Зендаи. Он пояснил, что был дружен с О’Коннором до начала съемок и они много времени проводили вместе. Но дальнейшее общение уже втроем позволило на экране передать реальные чувства к героине.