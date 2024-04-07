В понедельник 8-го апреля жители Северной Америки и некоторых островов, расположенных в Тихом и Атлантическом океанах, смогут наблюдать полную фазу солнечного затмения. При этом Луна, закрывшая собой Солнце, отбросит тень на поверхность Земли шириной в 198 километров. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

«Лунная тень во время затмения Солнца 8 апреля прочертит линию на поверхности Земли. Ее ширина составит 198 км», – заявила астроном.

По ее словам, жители стран Северной Америки и нескольких островов в Тихом и Атлантическом океанах станут свидетелями полной фазы солнечного затмения. Луна полностью закроет Солнце от жителей данных территорий в 19:39 по московскому времени. Завершится полная фаза солнечного затмения в 22:55 по московскому времени.

При этом момент, когда лунный диск будет полностью закрывать Солнце от жителей планеты Земля, наступит в 21:17 по московскому времени 8-го апреля и продлится 4 минуты 28 секунд.