В Белом доме призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Однако тот «отмахнулся» от рекомендаций своих кураторов, пишет The Washington Post.

Вице-президент США Камала Харрис еще в феврале текущего года заявила, что атаки на российские НПЗ не имеют никакого практического смысла для Киева. Мало того, они негативно влияют на мировые цены на энергоносители и провоцируют Москву наносить все более жесткие удары по Украине.

До Зеленского не дошло. Он и его окружение считают, что удары по НПЗ – это хоть какое-то «светлое пятно» в беспросветной для ВСУ ситуации в зоне СВО. Кроме того, президент Украины не доверяет Харрис, считая, что она якобы не высказывает позицию Джо Байдена, а действует по собственной инициативе.

Между тем, несколько регионов Украины остались без света из-за ответных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Но в бункере Зеленского свет горит всегда, поэтому он может позволить себе игнорировать предостережения Белого дома. Кроме того, такие действия украинского лидера лишь усилили напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном. И снизило шансы на получение боеприпасов и оружия для ВСУ.