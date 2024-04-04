Филимон Муровщик, отбывающий наказание в курганской исправительной колонии №2, показал корреспонденту информационного агентства URA.RU свои картины, выставлявшиеся в Эрмитаже, и рассказал о своем увлечении живописью.

По его словам, он начал рисовать во время своего пребывания в следственном изоляторе. Увлечение живописью помогало снимать психологическое напряжение. Первые работы Муровщика были выполнены простым карандашом. Когда его перевели в курганскую ИК-2, то он сразу же записался на художественный кружок, где продолжил развивать свой талант.

Персонал исправительной колонии помогал осужденному оттачивать свой талант – ему приносили картины известных мастеров, которые он копировал. Выработав в процессе копирования чужих картин собственный стиль и технику, Мураев написал картины, занявшие второе место на конкурсе и попавшие в экспозицию в Эрмитаже.

Филимон Муровщик надеется, что после освобождения ему удастся продолжить развивать свое увлечение на свободе. А пока самым большим и преданным поклонником его творчества является родная мама, поддержавшая его в начале творческого пути.