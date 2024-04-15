15 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает свое 75-летие. Стало известно, что знаменитость планировала отпраздновать свой день рождения в Израиле, однако вечеринка не состоялась из-за отмены авиасообщения. Такую информацию сообщило издание «Комсомольская правда».

Как рассказал журналистам издания источник, приближенный к артистке, многие близкие друзья Примадонны, проживающие в РФ, не смогли прилететь в Израиль из-за недавней ракетной атаки. Кроме того, ее супруг Максим Галкин (признан иностранным агентом в России) сейчас находится на гастролях в другой стране.

«Примадонна намеревалась с размахом отметить 75-летие. Однако после атаки Ирана ни муж, ни друзья к ней не приехали на юбилей», – говорится в издании.

По информации источника, Алла Борисовна планировала мероприятие, рассчитанное на 160 персон. Ходили слухи, что Примадонна хотела даже дать концерт в Израиле, в честь своего юбилея, а затем отправиться в тур по Европе. Журналисты «КП» отмечают, если бы действительно в планы Пугачевой входил европейский тур, то уже должна была появиться официальная информация. Но теперь об этом тишина.