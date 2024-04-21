Правящие элиты в США готовы финансировать киевский режим, чтобы он был способен продолжать конфликт «до последнего украинца». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Телеграм-канале дипломатического ведомства.

По ее словам, представители правящей элиты, входящей в состав республиканской и демократической партий США, приняли решение выделить дополнительное финансирование киевскому режиму, с целью как можно дольше продолжать активные боевые действия.

«Белый дом в этих внутренних разборках делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Дж.Байдена», – написала Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что итогом такой политики правящей американской элиты станет громкое фиаско, по примеру действия Вашингтона в Афганистане и Вьетнаме.