Поклонницы пришли в неописуемый восторг от снимка, которым Павел Деревянко поделился в соцсетях. Фанатки назвали его «российским Брэдом Питтом» из-за прекрасной формы, в которой находится 47-летний актер.

Деревянко выложил в соцсетях старую фотографию с обнаженным торсом. «Фотка старая, а настроение новое», – прокомментировал актер снимок. Фолловеры единодушно признали, что звезда «Брестской крепости» находится в прекрасной форме, а затем начали спорить о том, кому Деревянко из западных актеров может утереть ног. Решили, что российский актер ничуть не хуже Брэда Питта и Марка Уолберга.

Ранее стало известно, что ради своей возлюбленной, 33-летней Зои Фуц, Деревянко решил оставить в прошлом полигамию. Об этом актер рассказывал в одном из интервью. Зоя и Павел познакомили своих детей от первых браков. У Зои, как известно, двое сыновей, а у Деревянко – две дочери.