Шутки о трагедии в «Крокусе» могут расценить как оправдание терроризма, а за это в российском законодательстве предусмотрено серьезное наказание, напомнила юрист И. Ковалева.

В беседе с Regions.ru адвокат прокомментировала случай одного из подзащитных. Профессиональный юморист, имя которого не называется, неудачно пошутил при заселении в гостиничный номер.

Комикс попросил администратора подобрать для него номер таких размеров, чтобы там могли, по его словам, разместиться шесть иностранных граждан. А после выселения, сострил комик, они поедут на концерт в «Крокус». Работница гостиницы сочла шутку ужасной и рассказала о ней правоохранителям, пишет NEWS.ru.

Теперь комику светит в лучшем случае миллионный штраф. В худшем – ближайшие пять лет он проведет в заключении, пояснила Ковалева.