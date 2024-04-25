Ведущая популярной кулинарной телепередачи «Едим дома!» Юлия Высоцкая опубликовала на своей страничке в социальной сети необычное фото, продемонстрировав своим поклонникам свою естественную красоту без макияжа и фильтров. Знаменитость часто делится со своими подписчиками деталями личной жизни в своем блоге.

На опубликованном в соцсети фото, 50-летняя актриса предстала перед своими фанатами в темной бейсболке и толстовке фиолетового цвета. Свой образ популярная телеведущая дополнила очками для зрения в золотисто-коричневой оправе. Также Юлия Высоцкая позировала на фото в проводных наушниках белого цвета.

Подписчики актрисы обратили внимание, что на лице знаменитости уже появились морщинки. Однако большая часть поклонников отметила, что для своего возраста Юлия Высоцкая выглядит просто великолепно. Напомним, что популярная телеведущая воспитывает сына Петра и дочь Марию, которых она родила своему супругу – известному режиссеру Андрею Кончаловскому.