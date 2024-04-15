Актриса Юлия Михалкова рассказала, что скучает за работой в шоу «Уральские пельмени», однако отметила, что у подобных проектов имеются серьезные недостатки.

По словам бывшей звезды «Уральских пельменей», работа в коллективе накладывает на артиста серьезные обязательства, обойти которые нет никакой возможности. В результате он теряет все возможности для собственного творческого роста.

Покинув шоу, Михалкова сумела найти множество новых связей в театре, на телевидении, в киноиндустрии, чего не получалось сделать, пока она была в составе коллектива. Так, участвуя в проектах «Уральских пельменей», Юлия не могла играть в театре, что с удовольствием делает сейчас.

Тем не менее, она все же скучает за теми временами, когда входила в состав коллектива.