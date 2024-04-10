Японские инженеры разработали платформу, которая позволяет левитировать без внешнего источника питания, пишет Applied Physics Letters.

Ученые из Японии создали на основе графита уникальный материал, который отталкивается от магнита, и позволяет «парить». Если ранее инженеры использовали для левитации внешние поля, то японские изобретатели заставили материал отталкиваться от магнитных полей.

Обычный магнит может заставить «парить» сантиметровые графитовые кусочки. Подходящие характеристики и дешевизна материала, который является пишущим элементом обычных карандашей, делают графит идеальным для создания сверхчувствительных сенсоров.

Японские ученые пошли дальше и создали платформу, которая позволяет «парить» без питания из вне. Добиться этого удалось путем покрытия графита тонким напылением диоксида кремния, перемешанного с воском.