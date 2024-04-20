Японские исследователи из университета Цукуба опасались, что коронавирус может мутировать в «гробовирус». Показатели его смертности могли превышать 80%.

Японские ученые рассчитали, что в конце апреля в Китае и Европе коронавирус мог мутировать в «гробовирус». Мутация получила такое название из-за того, что могла уничтожить 40% жителей планеты. К счастью, расчеты японцев оказались ошибочными.

В статье японские исследователи также предупреждали о новых пандемиях, которые могли бы возникнуть из-за новых мутаций птичьего и свиного гриппа. Все изложенные в публикации сценарии являются всего лишь гипотезами, однако к ним следует подходить серьезно, контролировать эпидемиологическую ситуацию в мире и своевременно реагировать на новые угрозы.