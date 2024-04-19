Игровой мир очередной части культовой игры о преступном мире Соединенных Штатов Америки Grand Theft Auto VI будет в два с половиной раза больше предыдущей GTA V. Об этом в своем материале сообщает портал WCCFTech со ссылкой на проект энтузиастов, воссоздающих карту игры.

Согласно данным проекта GTA VI – Vice City & Leonida State Mapping Project, игровой мир новой версии игры GTA будет занимать 125 квадратных километров. При этом размер игрового мира предыдущей версии игры составлял всего 49,4 квадратных километров, что в 2,5 раза меньше карты в GTA VI.

Релиз игры Grand Theft Auto VI должен состояться в следующем году. Ожидается, что новая версия игры выйдет сначала на консолях Xbox Series и PlayStation, а версия для персональных компьютеров появится позже. Напомним, что текущая версия игры GTA V для ПК была представлена спустя год после релиза консольной версии.

По сюжету GTA VI действия игры развернутся в городе Вайс-Сити, расположенном в вымышленном американском штате Леонида. Главные герои игры – женщина по имени Люсия и ее парень Джейсон.