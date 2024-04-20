Глава корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг представил конкурента чат-бота GPT-4 Turbo – нейросеть собственной разработки Llama 3. Об этом в своем материале сообщает портал «Хайтек +».

Известно, что новая языковая модель Llama 3 будет представлена сразу в двух версиях: Llama 3 8B, располагающая 8 миллиардами параметров, и Llama 3 70B, в распоряжении которой имеется 70 миллиардов параметров соответственно. Ряд экспертов уже отмечают, что новая нейросеть Llama 3 станет лучшей языковой моделью с открытым кодом из всех представленных на IT-рынке.

В настоящий момент Llama 3 уже интегрирована в такие продукты корпорации Meta, как социальные сети Facebook (запрещена в России) и Instagram (запрещена в России), а также мессенджеры WhatsApp и Messenger. Нейросеть Марка Цукерберга уже умеет создавать анимацию на базе фото, размещать заданный текст на изображениях, находить информацию в поисковых системах Google и Bing, а также общаться с пользователем на английском языке.