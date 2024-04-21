На авиабазе «Авиаторское» рядом с Днепропетровском (после проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Днепр) российские ракеты уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и зенитно-ракетный комплекс С-300.

Telegram-канал FighterBomber сообщил, что удары наносились ракетами ОТРК «Искандер» и Х-35. Последняя летела на минимально возможной высоте и уничтожила радиолокационную станцию «Пеликан», которая была задействована в связке с С-300

Новейший радар наведения оснащен фазированной решеткой, существенно расширяющей его возможности. Но это не спасло, атака оказалась крайне удачной.

Ранее ВС РФ уже атаковали авиабазу «Авиаторское». На этой неделе там была уничтожена гостиница, в которой дислоцировались пилоты и специалисты, обслуживающие самолеты. Вторая ракета ударила по стоянке и разгромила ее вместе с несколькими истребителями противника.