Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин рассчитывает, что клуб переподпишет с ним контракт в этом сезоне. Вратарь надеется на получение такой же зарплаты, какую «Реал» платит бельгийцу Тибо Куртуа.

Издание El Nacional сообщило, что Лунин уверен в высокой оценке своих выступлений за клуб в этом сезоне. Он действительно сумел достойно заменить Куртуа и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов. Но при этом вратарь понимает, что бельгиец после возвращения займет место в воротах, а сам он вновь станет номером два.

Именно поэтому Лунин намерен улучшить свое материальное положение. Сейчас его зарплата в «Реале» составляет 2 миллиона евро в год, тогда как Куртуа получает за сезон 7,2 миллиона.