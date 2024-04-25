Мурлыканье домашних кошек поможет людям с переломами и ранами быстрее пойти на поправку. Также владельцы пушистых домашних питомцев реже получают инфаркты и инсульты. Об этом в своем материале сообщает «Доктор 24» со ссылкой на заявление врача-терапевта Татьяны Романенко.

По словам врача, кошачье мурлыканье поможет быстрее заживить раны, обладает противовоспалительным эффектом, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Положительный эффект на здоровье человека оказывает на само мурлыканье домашних питомцев, а благоприятный эмоциональный фон, создаваемые во время общения с кошками.

Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Университета Миннесоты, владельцы кошек получают инфаркты и инсульты на 30% реже людей, у которых нет дома домашних питомцев. Эксперты также отметили, что кошачье мурлыканье представляет собой ультразвук в диапазоне частот от 25 до 150 герц. Данный частотный спектр обладает противовоспалительным эффектом.