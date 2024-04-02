Ведущий эпидемиолог Роспотребнадзора М. Провоторова рассказала о вкусном завтраке, который поможет снизить риск образования тромбов, вызывающих инсульт.

Врач сообщила, что в свежеотжатый морковный сок нужно добавить пару ложечек сливок или масла оливы. При таком рецепте каротин из моркови с жирами усвоится лучше. К тому же такой сок окажет лучший антиоксидантный эффект.

Провоторова напомнила, что лучше делать не сок, а смузи. В нем сохраняется полезная клетчатка. Кроме привычных соков, специалист рекомендует готовить овощные миксы на основе томатов, болгарского перца, огурцов. В таком миксе много витамина С и ликопина, являющегося сильным антиоксидантом. Именно ликопин уничтожает свободные радикалы и снижает риск образования тромбов, которые приводят к инсульту, пояснила врач.