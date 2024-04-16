Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова на шоу Андрея Малахова решила рассказать, как ей оказывал знаки внимания бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. По словам знаменитости, еще будучи главой региона Юревич активно ухаживал за ней.

«Не стану скрывать — он (Михаил Юревич – ред.) очень настойчиво за мной пытался ухаживать: рассказывал, что у него очень много денег, что он богатый состоятельный человек», – вспомнила Волочкова.

Анастасия Волочкова рассказала, как в 2013 году Юревич пригласил ее к себе в администрацию. Он подарил ей цветы и поблагодарил за благотворительные концерты. Кроме того, она начал настойчиво добиваться расположения балерины.

«Обеспечивал достойными машинами — видно, что он был фанат машин. На каждое шоу были преподнесены цветы», – подчеркнула Волочкова.

Балерина призналась, что ей было приятно внимание со стороны чиновника, однако она не стала заводить с ним роман. Хотя, по словам Волочковой, ей понравилось ездить на «губернаторских машинах».