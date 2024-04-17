Военный корреспондент Александр Коц сообщил о героическом поступке санинструктора и по совместительству механика-водителя медвзвода Михаила Торгашева во время эвакуации раненных из Бердычей.

В районе населенного пункта Бердычи, ДНР, сейчас происходят ожесточенные сражения. 5 апреля медгруппа Торгашева попала под вражеский обстрел. Двое медиков были ранены. Когда обстрел усилился, то Михаил решил укрыть раненных под разбитым танком. Там же укрылись от вражеских пуль три наших штурмовика. Когда Михаил услышал звук приближающегося вражеского дрона понял, что если сам спрячется в укрытии, то вражеский беспилотник уничтожит всех. В итоге Торгашев прикрыл своим телом пространство, не позволив дрону попасть к раненным.

Михаил Торгашев ценой собственной жизни спас двух раненных и трех штурмовиков. За совершенный подвиг он был представлен к званию Героя России посмертно. Михаил добровольцем пошел в зону СВО. У него осталось четверо несовершеннолетних детей.