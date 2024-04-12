В родной Флоренции скончался известный итальянский модельер Роберто Кавалли. Ему было 83 года, пишет Corriere della Sera. Известно, что легендарный модельер долгое время болел.

В 1970 году Кавалли основал собственный бренд модной одежды и обуви. Он дебютировал в Париже только в 30-летнем возрасте. Через 2 года прошел его первый показ в Палаццо Питти Флоренции. Тогда Кавалли впечатлил публику авангардной коллекцией женской одежды.

Многие годы Кавалли демонстрировал публике, насколько дерзкой может быть мода. Нередко его произведения становились гротескными, что вызывало лишь новые восторги критиков и почитателей. Одежду и обувь бренда Roberto Cavalli узнают по лоскутной технике, мягкой коже, анималистическим принтам.