Российский певец и актер Влад Соколовский опубликовал на своей страничке в популярной соцсети сообщил, что намерен пригласить на свою свадьбу всех желающих. Для этого он открыл продажу билетов. Артист решил связать узами брака себя со своей возлюбленной Ангелиной Сурковой. Соколовский отметил, что после закрытой свадебной церемонии планирует устроить грандиозную вечеринку для всех, кто купит на нее билет.

«Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль на террасе клуба», – написал артист.

Звезда российской адаптации «Постучись в мою дверь» сообщил, что стоимость входного билета составляет 2500 рублей. При этом певец подчеркнул, что дополнительных подарков на его свадьбу не требуется. Главное – прийти с хорошим настроением.

У Соколовского и Сурковой есть совместный ребенок – сын Дэвид. По словам певца, он сделал предложение своей любимой , когда их сыну исполнилось пять месяцев. У артиста также есть старший ребенок, рожденный в браке с Ритой Дакотой, – шестилетняя дочка Мия.