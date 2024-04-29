Ветеринар Лори Теллер из Техаса объяснила, почему у собак иногда случаются внезапные приступы агрессии, во время которых они могут даже наброситься на своего хозяина.

Она рассказала, что речь идет о синдроме ярости – опасном заболевании собак, которое возникает из-за неврологических и генетических факторов.

К проявлениям этой болезни, помимо ярко выраженной агрессии по отношению к людям или животным, специалист отнесла остекленевшие глаза, сильную спутанность сознания, а также выражение удивления либо перед нападением, либо уже после него.

При этом ветеринар призывает не путать синдром ярости с агрессией, которая может возникать из-за страха животного либо в конфликтной ситуации. В этом случае несложно распознать готовность собаки к нападению, так как она начинает рычать, скалить зубы, выгибать спину.

Также ветеринар посоветовала не пытаться остановить агрессию собаки физической силой, так как это может привести к травмам и животного, и человека. Лучше всего переждать приступ ярости, а затем отвезти животное к врачу.

Ветеринары для выявления синдрома ярости проводят электроэнцефалограмму, которая позволяет выявить судорожную активность в мозге. Именно она является одной из ключевых причин развития заболевания.

Болезнь является весьма опасной, однако она лечится медикаментами, позволяющими снять судороги и тревожность. Иногда также приходится обращаться к зоопсихологу, который способен снизить агрессию животному.