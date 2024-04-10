Анжелика Варум без комментариев опровергла домыслы о том, что она сбежала из России в США. Артистка вошла в жюри международного конкурса вокалистов МАТС Н. Агутина (отца Леонида Агутина). Конкурс проходил в российской столице.

В течение трех дней Варум заседала в жюри конкурса, пишет СтарХит. Конкурсанты выступали и встречались со знаменитостями. Победители получили сертификаты на бесплатное обучение в Академии музыки Н. Агутина и профессиональные фотосессии.

О том, что последние полгода Варум живет в Лос-Анджелесе, писала ранее Комсомолка. По информации издания, артистка проживает в элитных апартаментах стоимостью $2 млн. В конце марта Варум выступила на российской сцене вместе с мужем.

У Варум и Агутина были запланированы гастроли, которые они после теракта в «Крокусе» сдвинули. Комсомолка писала, что гастролировать звездная пара вынуждена якобы из-за финансовых проблем. Им нужны деньги на содержание якобы многочисленной недвижимости за рубежом, говорилось в публикации.