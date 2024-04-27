В заливе Монтерей в американском штате Калифорния выловили глубоководного червя Chaetopterus pugaporcinus. Своим внешним видом он больше напоминает инопланетное существо.

Полупрозрачное тело червя разделено на несколько отдельных сегментов. При этом некоторые из них заполняются газом, что и придает существу причудливую форму. Название «pugaporcinus» переводится с латыни как «напоминающий свиной зад» и оно точно отражает первое впечатление, появляющееся при взгляде на червя.

Наполненная газом средняя часть обеспечивает плавучесть существа и дает ему возможность передвигаться на глубине. Питается Chaetopterus pugaporcinus останками микроорганизмов, которые медленно погружаются на дно океана и называются за это «морским снегом».

Схожесть с инопланетным существом червю придает способность выделять биолюминесцентную слизь, а также изучать синий свет. По мнению ученых, это защитные функции существа.