Россия значительно опережает Украину в производстве новейших систем РЭБ. В этой технологической гонке Киев отстает, не успевая не только изготавливать новые, но и модернизировать старые комплексы, радиоэлектронной борьбы советского образца, рассказали украинские эксперты.

Так, глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отметила наличие в распоряжении российских войск мощных средств РЭБ. Причем речь идет не только о стационарных, но и о компактных комплексах, используемых на бронетехнике или в окопах.

«К сожалению, Россия опережает Украину в разы», — цитирует Берлинскую ТАСС.

Российские конструкторы не только производят современные средства РЭБ, но и постоянно модернизируют беспилотные аппараты. Частоты, на которых они работают, постоянно меняются, поэтому украинская радиоэлектронная борьба не способна эффективно бороться с российскими БПЛА.