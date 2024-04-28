27 апреля завершился 12-й сезон шоу «Голос» на Первом канале. Победу в финале одержал представитель команды певицы Полины Гагариной Богдан Шувалов.

Победитель набрал 35,4 процента голосов телезрителей и с небольшим отрывом от конкурентов занял первую позицию.

На втором месте оказался Георгий Русских из команды Владимира Преснякова. Он получил 33,1% голосов. Третьим финишировал Алексей Сулима (31,5%), наставником которого был певица Zivert.

Меньше всех набрала Анастасия Сладковская из команды Антона Беляева, которая заняла почетное четвертое место.

Победитель теперь получил возможность записать свою композицию на лейбле VK Music. Также ему вручили денежный приз – 1 миллион рублей. Занявшие второе и третье места участники получили по 100 тысяч руб.