С начала года сразу пять работ японских аниматоров оказались в двадцатке наиболее популярных у россиян сериалов, пишет Афиша Daily.

Из свежего отчета Индекс Кинопоиск Pro, который анализирует поисковые запросы в Гугле и Яндексе, получается, что в топ-20 популярных у россиян премьер вошли сразу пять аниме. Самой популярной работой японских аниматоров стало аниме «Поднятие уровня в одиночку». В рейтинге оно расположилось на четвертой строчке.

Тройку самых популярных у россиян премьер составили отечественные сериалы. На первой строчке – «Слово пацана. Кровь на асфальте». На второй – «Зимородок». На третьей – «Склифосовский». Хотя все сериалы вышли в прошлом году, они продолжают сохранять актуальность.

Любопытно, что ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь» занял в рейтинге 8 место. А сериал ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут» – шестое.