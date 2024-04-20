Исследователи из Сеченовского медуниверситета изучают ген, который способен замедлить ухудшение мозговой деятельности при болезни Альцгеймера.

Опыты исследователи проводят на лабораторных мышах-трансгендерах. Они были специально выведены для проведения данной научной работы. В мышиных генах содержатся несколько человеческих генов, в том числе те, которые влияют на мозговую деятельность путем кодирования белков теплового шока. Как поясняет издание Мир24, эти белки человеческий организм производит при высоких температурах для снижения риска разрушения мозга.

Российские медики выясняют, могут ли белки данного типа влиять на состояние больного. Ученые сравнивают мышечные ткани мышей и оценивают количество нейронов в мозге. В результате исследований они планируют доказать, что выявленный ген способен замедлить или даже предотвратить болезнь Альцгеймера.