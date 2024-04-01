Уникальный тигр был сфотографирован фотоловушкой в Приморском крае. Как отметили специалистов, тигры с таким необычным окрасом встречаются крайне и крайне редко. Такую информацию опубликовал Центр «Амурский тигр» в своем Телеграм-канале.

Примечательным является тот факт, что рисунок на шкуре запечатленного в Приморском крае тигра имеет не только вертикальные, но и горизонтальные черные полосы.

Как сообщили в пресс-службе АНО Центр «Амурский тигр», тигры, имеющие на шкуре горизонтальные полоски – самый редкий вариант окраса. Специалисты отметили, что подобные животные встречаются «один на миллион».

Этот уникальный зверь проживает в национальном парке «Бикин», отмечается в сообщении.

Как позже выяснилось, данный пост Центр «Амурский тигр» опубликовал в качестве первоапрельской шутки. По всей вероятности, горизонтальные полосы на фото животного были «отфотошоплены». Но в любом случае, запечатленный на фото тигр, невероятно красивое животное.