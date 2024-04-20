Супруга Басты Елена Пинская душевно поздравила мужа с днем рождения. 20 апреля рэпер отмечает день рождения в 44-й раз.

Супруга выложила в соцсетях снимки и видео из домашнего архива. Фолловеры смогли увидеть фотографии Василия, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах. На одних фотографиях он записывает новый трек в студии. На других – позирует для глянца. На третьих – проводит время с семьей.

Также Елена показала видео, на котором Баста танцует с дочкой. Елена оставили короткий комментарий, поздравив мужа с днем рождения и напомнив ему, что он «самый лучший человек».

Василий женился на Елене в 2009 году. Они растят двух дочерей – Марию и Василису. Большую часть времени семья живет в Москве, но Баста часто приезжает в родной Ростов-на-Дону.